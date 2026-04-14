◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（１４日・豊橋）中日のミゲル・サノー内野手が、２回守備からベンチに退いた。「６番・一塁」で先発出場。初回に２点を先制し、なおも１死二、三塁からライナーで右中間フェンスを直撃する２点二塁打を放った。だが、外野からの返球の間に一度は二塁を狙った後、切り返して一塁へ戻ろうとしたが、タッチアウト。このプレーで足を痛めたとみられる。自力でベンチに下がったが、左足を引きずる