お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が14日までに公式YouTubeチャンネルを更新。自身が製作総指揮・原作・脚本を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」の“アンチ”を巡り、まさかのエピソードを明かした。同作品は3月27日から公開となったが、前作と比べて動員数が“苦戦”していると西野は明かしている。これを自身のアンチが「大爆死」などと誇張し「狂喜乱舞している」と報告していた。その一部の