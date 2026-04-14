西日本の雨雲が東へ移動中です。あすは、関東から西の地方は、出かけるときに雨が降っていなくても雨具があると良さそうです。【CGで見る】きょう14日(火)このあとの降水の予想シミュレーション雨はいつ降るのかあすにかけて、南の海上には東西に5000キロ以上になる前線が停滞するでしょう。まるで梅雨のような気圧配置になりそうです。このため、西日本では朝から雨で、午後も雨が降りやすいでしょう。東海は昼ごろから雨が降り出