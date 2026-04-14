◆パ・リーグロッテ―日本ハム（１４日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・寺地隆成捕手（２０）が「５番・三塁」でスタメン出場。１点ビハインドの２回先頭で、日本ハム先発右腕の達から右翼席へ２号同点ソロを放った。「打ったのはフォークだと思います。一発で捉えることができたので良かったです！」と２日の日本ハム戦（エスコン）以来となる一発に声を弾ませた。