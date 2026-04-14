アイドルグループ「Travis Japan」の松倉海斗（28）が13日放送の13日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。日々の悩みを相談する意外な相手を明かした。この日はメンバーの吉澤閑也、お笑いコンビ「さや香」の新山とともにゲスト出演。番組2度目の出演となる松倉に対し、MEGUMIは「前に来てくれた時に、悩みがあって、お母さんに電話してる、みたいなこと言っていたけど、その後は？相