中国の習近平国家主席はスペインのサンチェス首相と会談し、「真の多国間主義を共に守るべきだ」と述べ、アメリカをけん制しました。中国としては、イラン攻撃をめぐってトランプ政権と対立するスペインを取り込む狙いがあります。中国外務省によりますと、習近平主席は14日午前、北京を訪れたスペインのサンチェス首相と会談しました。会談で習主席は「今日の世界は混乱し、正義と強権のせめぎ合いに直面している」と主張。「中国