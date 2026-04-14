◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト-DeNA(14日、松山)ヤクルトは初回、サンタナ選手の激走&ヘッドスライディングで1点を先制しました。雨の中で行われているこの日の試合、ヤクルトは初回に1アウトからサンタナ選手が四球で出塁します。1アウト1塁とし、古賀優大選手の当たりは弱いサードゴロに。これを相手が悪送球すると、ボールがファウルゾーンを転々としている間にサンタナ選手が1塁から激走。ボールがホームへ返球されるも