俳優の戸田恵梨香、生田斗真、三浦透子が14日、都内で行われたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』（4月27日配信）配信記念PARTYに参加した。【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真島倉千代子を演じる三浦。吹き替えなしで歌唱している。生田は「本当にすごかった」と驚き、戸田は「島倉さんの音源を流しているのかと普通に思った。『島倉さんの曲ですか？』と聞いたら『透子ちゃんが歌った曲だよ』と聞