熊本地震で、最大震度7の揺れを2度観測した熊本県益城町。 これらの写真を撮影したのは、益城町で唯一の写真館を営んでいた林眞二さん（67）です。 熊本地震で店舗兼住宅は全壊し、一度は同じ場所に再建しましたが、区画整理事業で引っ越しが必要となり、それを機に店をたたみました。 林眞二さん「益城町に住んでいる人は、益城町であったことを伝えていかないといけない」 熊本地震から10年、今、思うことは。 林眞二さん「