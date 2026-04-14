◆パ・リーグロッテ―日本ハム（１４日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムの達孝太投手（２２）のＺＯＺＯでのプロ入りからの連続無失点が２８イニングで止まった。ロッテ戦に先発し、１―０の２回先頭、寺地に２号ソロを浴びた。カウント１―０から１３８キロの浮いたフォークを右翼スタンドに運ばれた。ＺＯＺＯでプロ初失点となった。試合前まで、ＺＯＺＯではプロ入りから４試合２７イニングで無失点と無双しており、「イメージ