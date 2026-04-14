◇東都大学春季リーグ第2週第1日青学大8―0中大（2026年4月14日）先発したエース・鈴木泰成投手（4年、東海大菅生）が8回99球を投げ、3安打無失点で今季2勝目を挙げた。さすがは今秋ドラフト1位候補の投球だ。この日最速152キロの直球を武器に8回を3安打無失点。「最初の2回はいい感じだったけど、スピードを意識したのかボールとストライクがはっきりしていつもより三振が少なかった」。4奪三振を「反省」するコメント