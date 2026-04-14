◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（１４日・豊橋）広島・森下暢仁投手が初回に大量失点した。初回、先頭・福永、村松に連打、細川に四球を与え無死満塁。ボスラーの右犠飛で先制点を与えると、なおも１死一、三塁から花田に左翼線へ適時二塁打を浴びた。さらに二、三塁からサノーに右中間フェンス直撃の２点打を許し、一挙４点を失った。前回登板の７日・巨人戦（マツダ）では７回途中２失点の粘投で今季初勝利を挙げていた