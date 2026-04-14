安達結希さん（11）が行方不明になった京都・南丹市で13日、子どもとみられる遺体が見つかりました。【地図で見る】かばん・靴・遺体それぞれが見つかった位置関係と日付事件・事故の両面で進めているという捜査。どこまで進展しているのでしょうか？（「Nスタ」4月14日午後5時ごろの放送より）見つかった遺体は司法解剖へ捜査は進むか井上貴博キャスター：京都・南丹市で安達結希さんの行方がわからなくなって3週間。13日、南丹