DeNAの相川亮二監督（49）は14日、パートナーの出産に立ち会うために一時帰国していたホセ・ルイーズ投手（31）が13日に再来日したと明かした。開幕からここまで救援として2試合で0勝0敗、防御率0・00という成績を残しており、今後も勝ちパターンの一角として期待されている。今後は2軍での調整を経て、1軍合流の時期を見極める方針で「（2軍戦で調整登板を）多分やらないといけないのかな」と説明した。