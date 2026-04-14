【ワシントン＝池田慶太】米海軍は米東部時間１３日午前１０時（日本時間１３日午後１１時）、イランの港湾や沿岸部への船舶の出入りを阻止する封鎖措置を始めた。トランプ米大統領が記者団に明らかにした。イランはホルムズ海峡を「完全に支配している」と主張しており、緊張が高まっている。トランプ氏はＳＮＳへの投稿で、イラン側が米軍の艦艇に近づいた場合などには、「即座に排除する」と警告。ホワイトハウスでは記者団