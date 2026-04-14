モデルで女優の本田紗来のプライベートショットが注目を集めている。先日、明治大学に入学したことを報告した本田。１４日までに自身のインスタグラムを更新し、「一面が緑色。癒されました」とつづり屋外での横顔ショットを投稿。白黒のボーダーで半袖のトップスに、白のフリルが付いたスカートを合わせたコーデを披露した。この投稿には「真凜ちゃんに激似」「さらちゃん今日も美しい」「可愛い横顔綺麗ボーダー似合う