「ロッテ−日本ハム」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが寺地の一発で追いついた。０−１で迎えた二回、先頭打者として登場。日本ハム先発・達に対し、カウント０−１からの２球目、真ん中に入る１３８キロのフォークを左翼スタンドに運ぶ２号同点ソロとした。「一発で捉えることができたので良かったです」とコメントした。ここまでゾゾで無失点だった達に対して２９イニング目にして初めて得点を奪った。