市川 栞キャスター：北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか北國新聞 野口強 論説委員：4月も半ば、アウトドアのスポーツに親しむには最適な季節になってきました。サイクリングなどもいいですが、市川さんは、サイクリングコースを回ったり、買い物で自転車を使うことはありますか。市川：社会人になってからは車での生活に慣れて乗っていない…野口