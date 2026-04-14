近年インターネットやSNSをきっかけとしたトラブルが多発しています。こうしたトラブルを未然に防ごうと金沢市の高校で14日、「スマホ教室」が開かれました。 この教室は大手通信会社KDDIなどが開いたもので金沢錦丘高校の1年生約320人が参加しました。KDDIの担当者が講師を務め、ネットへの動画投稿やゲーム課金に潜む危険性などを説明。不適切な投稿で炎上し、「特定班」と呼ばれる人たちに氏名や高校を特定さ