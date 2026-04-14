【モデルプレス＝2026/04/14】女優の戸田恵梨香が4月14日、都内で行われたNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（4月27日より世界独占配信）配信記念PARTYに、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督とともに出席。お笑いタレントのレイザーラモンHGがゲストとして登場し、会場を沸かせた。【写真】37歳国民的女優、人気芸人の“腰振り”にノリノリ◆レイザーラモンHG、サプライズ登場イベントの