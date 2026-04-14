岡山県庁 岡山県は、物価高騰の影響を受けながら光熱費等の負担を患者や利用者らに転嫁できない医療施設・福祉施設等の負担軽減を図るため、支援金制度を設けています。申請期限が20日に迫っていることから、改めて申請を呼び掛けています。 病院や薬局、保育所などが対象で、2025年4月から2026年5月までの光熱費相当額を県が支援します。施設の種類や規模、運営開始日などによって額が変わります。 詳しくは岡山県のHP