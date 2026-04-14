高松市やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法的トラブルについて予防から解決までを支えてくれる法律の専門家です。高松市および近隣エリアでは、法律事務所のほか、弁護士会、市役所、法テラスなどの公的機関においても、弁護士による無料相談を利用できます。弁護士に相談することで、現状の問題点を整理できたり、解決までの見通しを立てやすくなったりする点がメリットです。た