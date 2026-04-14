◆プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(14日、甲子園球場)巨人が2回表に中軸からチャンスを作り、2点を先制しました。この回、先頭の4番・ダルベック選手が放ったショートへの強い当たりが、木浪聖也選手のエラーを誘い出塁します。続く、5番・キャベッジ選手がセンター前ヒットで続き無死1,2塁と先制のチャンスを作ると、6番・大城卓三選手がセカンドへ強い打球を放ち、これが中野拓夢選手がグラブをすり抜けセンターへと打球が抜けます