13日、京都府南丹市の山林で発見された子どもとみられる遺体が、行方不明になっている安達結希くんであることがわかりました。13日午後5時ごろ、南丹市園部町の山林であおむけに倒れている、子どもとみられる遺体が発見されました。警察は身元の確認を急いでいましたが、その後の捜査関係者への取材で、遺体は、先月から行方不明になっている小学校6年生の安達結希くんであることがわかりました。京都府警察本部によりますと、死亡