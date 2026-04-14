俳優の田村健太郎と中島歩が14日、都内で行われたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』（4月27日配信）配信記念PARTYに参加した。主演の戸田恵梨香を巡って火花を散らす一幕があった。【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真田村は戸田演じる細木数子の玉の輿の結婚相手・三田、中島は細木に近づく謎の男・須藤を演じる。中島は「魅了できるように誠心誠意頑張りました。かっこつけて、弱いところ見せち