俳優の戸田恵梨香、瀧本智行監督が14日、都内で行われたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』（4月27日配信）配信記念PARTYに参加した。【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真撮影秘話を語ることに。瀧本監督は「半年撮影していたので、いろいろあるんですが…。1個だけ挙げると最終回のラスト15分。どう着地すればいいのか、ものすごく悩んだ。撮影前から悩んで。撮影の1ヶ月ぐらい前に、とりあえずのシ