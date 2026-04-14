警察庁は14日、全国の首席監察官らを集めた会議を開き、楠芳伸長官は相次ぐ不祥事を受けて、組織の立て直しを強く求めました。警察庁の楠長官は、2025年の懲戒処分者が337人と過去10年で最も多かったことに触れ、「国民の信頼を損なう事案が相次いだ」と述べました。さらに、長年取り組んできた警察改革の精神が形骸化し、組織の規律が緩んでいると指摘しました。そのうえで、幹部による適切な指揮・統率を徹底し不祥事を未然に防