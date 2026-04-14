◇女子ゴルフマイナビ・ネクスト・ヒロイン・ツアークレアシオンドリームカップ（2026年4月12日千葉県千葉バーディクラブ＝6176ヤード、パー72）女子ツアーへの登竜門「マイナビ・ネクスト・ヒロイン・ツアー」の第3戦が行われ、21歳のアマチュア山本唯依が6アンダーで並んだ島田紗とのプレーオフを2ホール目で制し初優勝を飾った。アマチュア優勝は昨年のマイナビ・カップでの春山愛に続くツアー史上2人目の快挙。