３月２９日に最終回を迎えた日曜劇場「リブート」の公式Ｘが１４日、更新され、松山ケンイチの最終回出演は、当初予定されていなかったことが明かされた。松山は４月７日にスタートしたＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜、後１０・００）で寿司職人を演じている。リブート公式Ｘでは、「１話儀堂と早瀬の森の中のシーン日が落ちる前から入念にリハーサルを行い、あのシーンが完成しました実は松山さん、