中道改革連合は14日、惨敗した2月の衆院選についての総括の素案をとりまとめ、全ての国会議員や落選者に説明。報道機関にも公表した。素案では、中道結成の経緯として、まず「2025年末から2026年初頭に至る間、早期解散はないとの見方のもと、まずは国会内での連携を前提にした信頼関係づくりが進められた」としている。しかし、1月9日に高市総理が通常国会冒頭での解散を検討しているとの報道を受け、立憲民主党の野田佳彦代表（