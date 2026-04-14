2026年4月18日(土)から5月6日(振休)まで、上野のおもちゃ・ホビー専門店「ヤマシロヤ」6階イベントスペースで「PINGU(TM) POP UP STORE in ヤマシロヤ」が開催される。上野にちなんだパンダ姿の新作マスコットの先行販売や、ピングーとの2ショットが撮れるグリーティング撮影会など、ファンにはたまらない内容がぎゅっと詰まっている。【画像】パンダになったピングーがかわいすぎる！先行販売の新作マスコットを見るPOP UP STORE