お金を貯めるには節約することは大切ですが、効率よくお金を貯めるためには「金喰い虫」を思い切って捨ててしまうのも一つの方法です。お金を貯めるために、元銀行員の筆者がどのようなものを手放したのか、お伝えします。◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点1. 会費がかかる習い事を解約私たちは何か買い物をする時や行動を起こす時、それが欲しいと思ったり、そうした方がよいと思ったりしながら、行動し