弓ヶ浜温泉は、伊豆三大美浜の1つに数えられる名勝「弓ヶ浜」のすぐ側に位置する温泉地です。約1.3kmにわたって弓の弧を描くように続く白浜と青松のコントラストは、日本渚100選にも選ばれたほどの美しさを誇ります。泉質は「塩化物泉（ナトリウム・カルシウム塩化物泉）」で、無色透明ながらも舐めると少し塩辛く、海辺の温泉であることを実感させてくれます。このお湯は、神経痛、筋肉痛、婦人病、冷え性などに効能があるとされ