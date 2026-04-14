お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子さんは4月13日、自身のInstagramを更新。話題となっていた“高校への入学”について、その真意と詳細を明かしました。【投稿】ぱーてぃーちゃん・信子が高校へ入学した理由「高校生活の投稿もしてくれそう」信子さんは「この度、改めて学びたい欲に駆られて、とりま高校入学することにしまんた」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目は、「入学式」と書かれた看板の前で満面の笑みを浮かべピース