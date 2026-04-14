中国地質調査局はこのほど、過去20年近くの中国東部海域の海洋地質調査成果を初めて発表し、詳細な「海底化学元素マップ」を作成した。これは沿岸地域および海域の空間計画、生態系環境保護、資源探査などの関連業務に対し、精度の高いデータ支援を提供するものだ。今回の体系的な調査研究では、研究チームが統合した表層堆積物の実測データおよび機械学習データが2万地点を超えた。これにより、中国東部海域において、これまでで