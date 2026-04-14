マクドナルド公式X（旧Twitter）は4月14日に投稿を更新。期間限定「チキンタツタシリーズ」の発売を告知しました。【写真】チキンタツタのラインアップ4月15日より期間限定発売「チキンタツタ、いきまーす！明日、4/15(水)発売」とつづり、画像を1枚載せている同アカウント。「ついに明日だ！い…やっほー！」のキャッチコピーと共に、人気作品『機動戦士ガンダム』のワンシーンが描かれた期間限定のビジュアルとなっています。