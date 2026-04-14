中国北部山西省に位置する千年の古刹（こさつ）である懸空寺は、人の流れの急増や木造の老朽化と変形、岩石構造の緩みなど多くの深刻な課題に直面しています。山西省地震局はこのほど、懸空寺の南北楼の梁、柱、桟道など40の重要箇所に分散型光ファイバーセンサーネットワークを設置し、構造の振動反応に対して全天候型のモニタリングを実施しています。山西省地震局文化財耐震保護革新チームの責任者である曽金艶氏は、「モニタリ