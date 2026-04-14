日々の隙間時間に実践したい「脳トレ算数クイズ」！「難しい計算は苦手……」という人でも大丈夫。パズルのピースをはめるような柔軟な発想があれば、スッと正解が見えてくるはずです。問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。6 □ 8 □ 4 = 44 ヒント：まずは最初の2つの数字を掛け算して、大きな数字を作ってみると「44」に近づけるかもしれません！答えを見る↓↓↓↓↓正解：× と −正解は「× と −」で