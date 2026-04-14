俳優の町田啓太がInstagramを更新し、Netflixシリーズ『九条の大罪』撮影時のオフショットを公開した。 参考：『タツキ先生は甘すぎる！』は子どもたちに本気で寄り添うドラマを彩る町田啓太の安心感 写真には壬生憲剛役の金髪に和彫りのタトゥーメイク姿での撮影の合間の様子が収められており、「アツかった夏」と綴られている。ハンディファンを手にくつろぐカットや、シャッターの前で腕を組んで立つ