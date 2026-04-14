記録的な渇水が続いていた愛知・豊川用水最大の水源、宇連ダム。3月末からまとまった雨が降り、貯水率は急速に回復しました。 【写真を見る】愛知･豊橋市で田植え コメ農家｢ホっとした｣｢雨の水がなくならないうちに…｣ 延期要請は15日に解除 こうした中、愛知県豊橋市内で早場米を作る農家では、14日から田植えを始めました。 （平松農園 平松教孝さん）「予定通りに田植えを開始できたことにまずは安心している」 大村知事「