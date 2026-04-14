熊本県八代市の庁舎建設をめぐる市議会の百条委員会で証人喚問が行われ、八代市の職員2人が「“天の声”の指示で建設業者の選定基準が決められていた」などと証言しました。 【写真を見る】市役所庁舎建設を操った"天の声"「一言一句変えるな」で業者選定基準が決まる百条委で職員が証言熊本・八代市 業者選定に関わった市職員「選定基準案は『天の声』によるものであり、一言一句変更することなく、この案に従って行うよう