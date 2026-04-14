原発から出るいわゆる「核のごみ」の最終処分場の選定をめぐり、東京都小笠原村が文献調査を事実上、容認したことを受け、東京都の小池知事は「国が責任を持って対応すべき」と述べました。いわゆる「核のごみ」の最終処分場の選定をめぐり、国が小笠原村に南鳥島での文献調査を申し入れたことに対し、13日に村は「国が実施と判断すれば受け入れる」との考えを示しました。これについて、東京都の小池知事は14日、最終処分の課題は