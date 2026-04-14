◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）阪神の先発・才木浩人投手が、初回に守備陣のミスも絡んで２点を先制された。両軍無得点の２回は、ダルベックの打球を遊撃・木浪がファンブルして先頭出塁を許し、続くキャベッジの中前打で無死一、三塁とピンチ。大城の打球は二塁・中野が後逸するような形（記録は安打）で先制適時打となった。さらに増田陸に左翼フェンス直撃の適時二塁打を浴び、追加点を奪われた。前