登山シーズンが到来します。山での事故を防ぐため、県警の山岳遭難救助隊の今シーズンの活動が始まりました。14日午後、金沢市内の県警ヘリポートに集まった警察官たち。 「整列！」山の遭難者の捜索や救助を目的に結成された「山岳遭難救助隊」です。若手の警察官や県警ヘリの運用にあたる航空隊員など24人で構成されています。まもなく迎える本格的な登山のシーズンに向け「発隊式」が行われたあと