◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）巨人の増田陸内野手が２回に適時打を放った。「７番・一塁」でスタメン出場。２回、大城の適時打で先制点を奪ってなお無死一、三塁。増田陸は阪神の先発・才木の投じた５球目の変化球を捉えて左中間フェンス直撃の適時二塁打。追加点を挙げ、ベンチは盛り上がりを見せた。「打ったのはスライダーです。追い込まれていたので何とかバットに当てて前に飛ばすことだけ意識しま