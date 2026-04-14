市川 栞キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：天気のポイントです。 小野：15日水曜日は、朝 雨が降っていなくても、加賀では、傘を忘れずに。16日木曜日からは、晴れの日 が多く、気温は 高めでしょう。 小野：15日朝9時の 予想天気図です。日本の南に、前線が停滞し、低気圧が 進んできます。県内は、午後から、これらに近い 加賀地方で雨が降るでしょう。 小野：雨と風