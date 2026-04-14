◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１４日・みずほペイペイドーム）セレモニアルピッチに、７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が登場した。試合開始の約３０分前にはライブパフォーマンスを開催。ストリーミングでの累計再生回数１億回を突破した代表曲「倍倍ＦＩＧＨＴ！」を披露し、試合前の球場を盛り上げた。木村光、大野、大津、鈴木豪に投球を教わって挑んだセレモニアルピッチでは、７人が横並びになっ