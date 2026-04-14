◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）巨人の大城卓三捕手が先制適時打を放った。「６番・捕手」で先発出場。両軍無得点の２回、先頭のダルベックが遊ゴロ失策で出塁。ダルベックが中前安打で続き、無死一、二塁の好機で打席には大城。フルカウントから中堅方向に詰まりながらゴロを放つと、二塁手の中野がボールをグラブに当てながらもはじき、打球は中前に転がった。二塁走者のダルベックが生還し、現在９戦連