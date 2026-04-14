元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが１４日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。自身の“大人げなさ”について率直に語った。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、虫垂炎の手術のためツアー１公演の延期を発表した歌手の松任谷由実が「盲腸は盲点だったー！子供がなるものだと思ってたけど、私、まだ子供ってこと？」とＳＮＳにつづったという記