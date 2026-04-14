全国労働組合総連合（全労連）女性部は4月13日午後、女性労働者9602人を対象とした実態調査の結果を記者会見で発表。 最低生計費以下で働く女性が5年前の約3割から43.6%に急増し、非正規雇用者（無期契約）の過半数が年収200万円以下で働いている実態が明らかになった。 全体の7割が「仕事を辞めたい」と感じながらも働き続けざるを得ない状況にあり、最も切実な要求として「賃金引き上げ」と「人員増」が正規・非正規とも